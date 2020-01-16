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Рябошапка предлагает увеличить камеры в СИЗО

Рябошапка предлагает увеличить камеры в СИЗО
13:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка просит Минюст увеличить площадь в камере СИЗО для одного заключенного.

В Офисе генерального прокурора предлагают увеличить норму площади в камере СИЗО для одного взятого под стражу лица.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, председатель ведомства Руслан Рябошапка обратился к министру юстиции Денису Малюске с предложением пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения.

"Указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека", - подчеркивается в сообщении.

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Так, в Офисе генпрокурора предлагают увеличить норму площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м.

"Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему исполнения судебных решений, по которым назначено наказание в виде ареста или лишения свободы лицам, которые на момент вступления решения суда в законную силу не состояли под стражей. Так, за несколько последних лет в государстве своевременно не исполнено более 800 приговоров судов в отношении 838 человек", - говорится в сообщении.

Среди прочего в Офисе генпрокурора считают, что требует решения вопрос обеспечения соблюдения прав осужденных на труд и его надлежащей оплаты.

Также в Офисе генпрокурора считают, что план реформирования пенитенциарной системы необходимо привести в соответствие с международными стандартами перечня прав заключенных и гарантий их защиты.

Напомним, на Житомирщине правоохранители разоблачили группу торговцев людьми и освободили из неволи шестерых человек, в том числе белоруса.

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СИЗО, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора, Камера СИЗО.
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