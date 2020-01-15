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Среда, 15.01.2020
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В Офисе генпрокурора отчитались о количестве открытых дел по фактам насилия над детьми

В Офисе генпрокурора отчитались о количестве открытых дел по фактам насилия над детьми
11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Офисе Генерального прокурора заявили, что с начала года было открыто почти 300 дел по факту насилия над детьми.

В Офисе генерального прокурора заявили об открытии с начала года 259 производств по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Офисе генпрокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений.

"Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, повлекшего их смерть, открыты 259 уголовных производств по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами", - говорится в сообщении.

Так, 2 января в Волынской области в искусственном водоеме найден мертвым местный житель, 2002 года рождения, находившийся в розыске как пропавший без вести.

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Установлен случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января найден повешенным на территории домохозяйства по месту жительства.

Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, который 6 января найден повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.

В первый день года в г. Хмельницкий грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, 2002 года рождения, студент Хмельницкого национального университета.

8 января зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в г. Луцк двух сестер, 2004 года рождения, в результате чего одна девушка погибла, вторая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

"Ужасным является факт обнаружения мертвой девятимесячной девочки в поселке Краснореченское Кременского района Луганской области. По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате истощения организма из-за недоедания", - добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, суд арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в убийстве Окуевой.

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Прокуратура, Насилие над детьми, Офис Генпрокурора.
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