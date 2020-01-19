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Ситуация на Донбассе: боевики продолжают минометные обстрелы

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают минометные обстрелы
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МОУ

Новости Украины:С начала суток оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

С начала суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В частности, с 10.45 противник начал минометный обстрел наших защитников возле н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовское 120-й калибр. С 11.20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. Со стороны населенного пункта Калиново враг применил стрелковое вооружение", - отметил он.

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По словам Гуцуляка, в результате этих прицельных обстрелов боевиков боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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