Ситуация на Донбассе: боевики продолжают минометные обстрелы

Новости Украины:С начала суток оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

С начала суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В частности, с 10.45 противник начал минометный обстрел наших защитников возле н.п. Орехово, применяя от поселка Голубовское 120-й калибр. С 11.20 оккупанты нарушили режим тишины в районе Новоалександровки. Со стороны населенного пункта Калиново враг применил стрелковое вооружение", - отметил он.

По словам Гуцуляка, в результате этих прицельных обстрелов боевиков боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.