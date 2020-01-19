День в ООС: Оккупанты били из запрещенного оружия

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18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток в воскресенье, сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом обстрелов участков разведения сил и средств не было.

Боевики в ходе обстрелов использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ситуация на Донбассе: боевики продолжают минометные обстрелы

Как сообщалось, по состоянию на 12.00 воскресенья было зафиксировано два обстрела.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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