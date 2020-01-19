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В Украину не пустили актеров из России

В Украину не пустили актеров из России
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:Один из артистов незаконно посещал Крым, еще трое – не смогли объяснить цели посещения Украины.

Группа российских актеров, некоторые из которых незаконно посещали оккупированный Крым, не прошла пограничный контроль на въезд в Украину.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В аэропорту "Запорожье" пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при оформлении иностранцев в отношении одного из них сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе.

"Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине", - добавили в пограничном ведомстве.

Как стало известно из осведомленных источников, отказ на въезд получил актер Сергей Колесников. А актриса Лариса Удовиченко и два человека, которые их сопровождали, не смогли объяснить цель своего пребывания.

В ГПСУ отметили, что на протяжении прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет на въезд или был превышен срок пребывания в Украине, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Пограничники: Украинцы стали реже ездить в Россию

Ранее СМИ сообщили, что СБУ обратилась в полицию в Запорожской области с просьбой усилить меры безопасности во время театрального спектакля с участием российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко в связи с "негативным общественным резонансом среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове". Впоследствии стало известно, что Башаров отказался от поездки в Украину.

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Россия, Крым, ГПСУ, Аннексия Крыма.
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