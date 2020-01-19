Был пьян и взбешен: в Сумах мужчина устроил стрельбу по окнам тещи

Новости Украины:В Сумах мужчина устроил стрельбу из ружья по окнам тещи, его задержали.

В Сумах мужчина из ружья устроил стрельбу по окнам тещи. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что о том, что у ее двора зять стреляет из ружья, вчера сообщила 84-летняя жительница областного центра, позвонив на линию “102”.

“На место происшествия немедленно были направлены экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа Сумского отдела. По приезду правоохранителей оказалось, что нарушитель с места происшествия скрылся. Осмотрев дом, полицейские обнаружили поврежденные выстрелами пластиковое окно заявительницы. Сама женщина пояснила, что живет в доме вместе с сыном. Вечером к ним приехал муж дочери. При себе имел ружье”, — говорится в сообщении.

Указано, что мужчина был возбужден и находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснил, что ищет жену, а потом устроил ссору. Сын заявительницы пояснил, что его сестры нет дома. Это еще больше разозлило мужчину.

“Он начал угрожать теще и сделал несколько выстрелов из ружья в воздух и в направлении ее дома. После чего уехал. Понимая, что пьяный мужчина за рулем, да еще с оружием, создает реальную опасность жителям города, на его задержание были ориентированы экипажи патрульной полиции, ТОР, соответствующие наряды реагирования. На территории Сум и района был введен оперативный план “Перехват”, — рассказала исполняющая обязанности начальника Сумского отдела полиции Татьяна Якименко.

Сообщается, что принятыми мерами уже через полчаса нарушителя задержали и доставили в Сумской отдел полиции. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины “Хулиганство”. Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.