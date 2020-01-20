В столице закрыли две станции метро: названы причины

Новости Украины:В Киеве по техническим причинам не работали две станции метрополитена.

В Киеве по техническим причинам не работали станции метрополитена "Житомирская" и "Академгородок".

Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"Красная линия. Движение "Лесная" - "Святошин". "Житомирская" и "Академгородок" не работают.

Устраняется технеисправность на путях метрополитена", - говорится в сообщении. Отмечалось, что на устранение неисправностей понадобится 15-20 минут.

Позже на странице коммунального предприятия появилось сообщение о том, что технические работы завершены. Движение поездов возобновлено в обычном режиме. Все станции метро работают для пассажиров.