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Оккупанты четырежды обстреляли позиции украинских защитников

Оккупанты четырежды обстреляли позиции украинских защитников
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:За последние сутки оккупационные войска четырежды открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе.

Оккупанты на Донбассе с начала суток четырежды открывали огонь по украинским защитникам.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута во время ежедневного пресс-брифинга об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

"До 12.30 российско-оккупационные войска четырежды открывали огонь на Луганском направлении. Ночью из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. Под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалёку от Луганского", - отметил Праута.

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Он сказал, что оба эти обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае украинские бойцы ответили оккупантам из штатного пехотного вооружения.

По словам пресс-секретаря, бойцам ОС также пришлось дать адекватный ответ боевикам, которые стреляли по позициям возле Орехово с использованием станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

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Еще один обстрел позиций украинских защитников в этом районе был с использованием 120-мм минометов.

"Согласно имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - сказал Праута.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил погиб один украинский военнослужащий. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Луганск, Минобороны, Донбасс, ВСУ.
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