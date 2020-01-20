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День в ООС: оккупанты не прекращают обстрелы

День в ООС: оккупанты не прекращают обстрелы
18:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - сказано на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник.

Так, два враждебных обстрела по украинским позициям противник открывал в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Павлополь и Марьинка.

Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ

Кроме того, пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север": возле н.п. Травневое, Луганское и Орехово.

"Сегодня, 20 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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