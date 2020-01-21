Проект нового Генплана Киева: парк "Голосеевский" подлежит расширению

Новости Украины:В Киеве планируют расширить национальный природный парк "Голосеевский".

Проектом нового Генерального плана Киева предусмотрено расширение территорий национального природного парка "Голосеевский" на 1,7 тыс. гектаров - до 12,7 тыс. гектаров в черте города.

Об этом проинформировал начальник коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" Сергей Броневицкий, сообщается на сайте КГГА.

"Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования возрастет с 18 до более чем 23 квадратных метров на одного человека на перспективу", - заявил Броневицкий.

Разработчики проекта предусмотрели в нем также решение о создании 11 территорий и объектов природно-заповедного фонда на зарезервированных территориях. Их общая площадь достигнет почти 1,1 тыс. гектаров. Предусмотрена корректировка проекта создания и уточнения границ регионального ландшафтного парка "Днепровские острова", сохранение Беличанского леса и других объектов.

По новому Генплану, в Киеве намечено увеличить общую площадь озелененных территорий общего пользования почти на 2,3 тыс. гектаров - с 5,3 до 7,6 тыс. гектаров. Будут созданы буферные парки площадью почти 1,6 тыс. гектаров, расширены Голосеевский парк культуры и отдыха им. Рыльского, парк "Партизанская слава", парки "Оболонь" и "Победа". В городе появятся новые районные парки отдыха и спортивные парки.