Скачать
Понедельник, 20.01.2020
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Игрок Шахтера ищет новую команду
Игрок Шахтера ищет новую команду
Очередной повод для обсуждения: королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю
Королева Елизавета вышла в свет с принцем Эндрю

Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу

Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, при чем за счет как взрослого, так и детского населения.

Об этом сообщает Управление информационного обеспечения и доступе к публичной информации Киевской городской государственной администрации.

Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, в настоящее время болеет 5349 детей (рост на 31,2%) и 3827 взрослых (рост на 41,3%), всего 9176 больных гриппом и ОРВИ. "В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал он.

Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы

В медицинские учреждения, по словам первого замглавы КГГА, за 3-ю неделю 2020 года госпитализирован 141 человек, из них 115 - дети.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Грипп, Вирус, ОРВИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
05 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу
Вирус разбушевался: в КГГА бьют тревогу
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у &quot;ОПЗЖ&quot;
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
SAG Awards 2020: Хоакин Феникс посвятил победу умершему коллеге
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь