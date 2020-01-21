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В Житомирской области незаконно вырубили деревья почти на 15 млн грн

В Житомирской области незаконно вырубили деревья почти на 15 млн грн
21:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Житомирской области директор допустил совершение незаконных вырубок леса почти на 15 млн. грн.

В Житомирской области незаконно вырубили 2000 деревьев, в результате государству нанесен ущерб почти на 15 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Сегодня исполняющему обязанности директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий региона сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ст. 246 (пособничество в совершении незаконной рубки леса), ч. 2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

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"По версии следствия, главный лесничий лесохозяйственного предприятия, ненадлежаще исполняя обязанности директора этого предприятия, в течение 2016 года допустил совершение незаконных вырубок леса породы дуб, граб, ясень, сосна, а также составил и издал ряд заведомо поддельных официальных документов с целью сокрытия своих неправомерных действий", - рассказали в прокуратуре.

Там добавили также, что именно в результате таких противоправных действий незаконно вырублено 2000 деревьев, чем государству нанесен ущерб почти на 15 млн грн. Расследование дела продолжается.

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Прокуратура, Житомирская область.
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