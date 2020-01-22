Скачать
Среда, 22.01.2020
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой

ОБСЕ намерена уделять больше внимания для достижения перемирия на Донбассе

ОБСЕ намерена уделять больше внимания для достижения перемирия на Донбассе
06:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Эди Рама отметил, ситуация на Донбассе является сложной особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения.

Председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что организация намерена уделять максимум внимания для изменения ситуации и достижения устойчивого перемирия на Донбассе, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"ОБСЕ будет уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию и достичь устойчивого перемирия", - заявил председатель ОБСЕ во время визита района проведения ООС на Донбассе.

При этом Рама отметил, что ситуация на Донбассе является сложной особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения.

Также он изучил выполнение Украиной минских соглашений по разведению сил и средств на определенных участках.

Кроме того, председатель ОБСЕ посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур, обеспечивающих пограничники из состава Объединенных сил.

Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных

В свою очередь командование штаба ООС обратило внимание Рамы на необходимость введения мониторинга наблюдателей ОБСЕ в вечернее и ночное время, поскольку именно в этот период противник наиболее часто нарушает режим тишины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Перемирие, Эди Рама, Станица-Луганская, Перемирие на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
02 Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе
03 "Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине
04 Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Китайский вирус обнаружили в США
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь