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Предстоит долгий путь: В ОБСЕ высказались касательно мира на Донбассе

Предстоит долгий путь: В ОБСЕ высказались касательно мира на Донбассе
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Председатель ОБСЕ гворит, что для восстановления долгосрочного мира на Донбассе необходимо пройти долгий путь.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама заявляет, что к долгосрочному миру на Донбассе придется пройти еще долгий путь.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, по завершении двухдневного визита в Киев он призвал активизировать усилия с целью поиска мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее, которую он назвал наиболее острой проблемой безопасности и стабильности в Европе.

"Содействие мирному урегулированию - это первоочередной приоритет албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году", - заявил Рама и добавил, что именно по этой причине он решил осуществить свой первый официальный визит в качестве председателя ОБСЕ в Украину.

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Рама поздравил решительные меры, осуществляемые руководством Украины на пути мирного урегулирования конфликта. Он настроен активно содействовать обеспечению соблюдения принципов и обязанностей ОБСЕ, а также полной реализации Минских соглашений всеми сторонами.

"Несмотря на успешное обновление обязательств относительно режима прекращения огня, все еще случаются жертвы среди гражданского населения. Это должно прекратиться. В первую очередь нашей целью должно быть обеспечение полного и устойчивого режима прекращения огня. В 2020 году мы попытаемся улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в пострадавших от конфликта районах", - отметил Рама.

Также он совершил визит на восток Украины, чтобы непосредственно ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией в пораженных конфликтом районах на востоке Украины.

В частности, осматривая отремонтированный в Станице Луганской мост, он сказал, что это "прекрасная иллюстрация того, чего может достичь политическая воля и как улучшенная ситуация с безопасностью и облегченное тяжелое положение людей неразрывно связаны между собой".

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Председатель ОБСЕ выразил решительную поддержку усилиям в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. "Возобновление диалога и результаты "нормандского саммита" - это шаги в правильном направлении. Однако многое еще предстоит осуществить. Впереди долгая дорога к прочному миру. Мой специальный представитель в Украине и Трехсторонний контактной группе посол Хайди Грау будет изучать, как лучше всего в дальнейшем продвигать процесс", - сказал Рама.

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ОБСЕ, Донбасс, Председатель ОБСЕ, ОРДЛО, Эдди Рима.
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