Боевики вели огонь 15 минут вблизи Павлополя

Новости Украины:Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции ВСУ возле Павлополя.

Российские оккупанты в эти сутки обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"Около 8:00 российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные вблизи Павлополя. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское", - сказал он.

Праута заметил, что потерь среди украинских военных в результате этого обстрела нет.

Как изветсно, за минувшие сутки, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.