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В Харькове прокуратура добились возвращения участка стоимостью 56 млн грн

В Харькове прокуратура добились возвращения участка стоимостью 56 млн грн
06:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове через суд прокуратура добилась возвращения в коммунальную собственность участка стоимостью 56 млн грн.

Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск местной прокуратуры к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по договору аренды земли, его расторжении и возврата участка стоимостью 56 млн. грн, расположенного в Немышлянском районе города в земли коммунальной собственности.

"Использование предприятием земельного участка с грубым нарушением существенных условий договора аренды земли и нарушения интересов собственника земельного участка - Харьковского городского совета - по владению ею, распоряжением и использованием послужило основанием для направления соответствующего иска в суд. Хозяйственный суд Харьковской области полностью удовлетворил иск прокуратуры", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Как было установлено, в 2007 году на основании решения Харьковского горсовета обществу с ограниченной ответственностью был передан в аренду земельный участок для строительства торгово-развлекательного центра с офисными помещениями и гостевой парковкой. Но до сих пор даже не начался процесс подготовки к строительным работам. Кроме того, с 2016 года фирма-арендатор не платила арендную плату. Сумма задолженности на сегодняшний день составляет около 61 тыс. грн.

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Прокуратура, Харьков, Суд, Коммунальная собственность, Возвращение участка.
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