Гончарук: В наследство Кабмину досталась куча долгов за бешеными процентами

Новости Украины:Правительство разместило евробонды за самыми дешевыми в истории Украины процентными ставками.

В наследство правительству досталась куча долгов за бешеными процентами. На сегодня это — самая большая статья расходов Госбюджета, которая в среднем до 2022 года составит 484 млрд грн в год. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Именно поэтому Правительство разместило евробонды за самыми дешевыми в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы заменим долги — отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства», – пояснил Премьер-министр.

В прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год. Сегодня Правительство заимствует 1,25 млрд евро под 4.375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению экономия для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития.

«Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит Правительство под эгидой Президента Владимира Зеленского. Доверие к государству — основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции — это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!» — резюмировал Премьер.