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Три российских политика пытались "прорваться" в Украину

Три российских политика пытались "прорваться" в Украину
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Двое представителей партии "Единая Россия" и один член КПРФ пытались въехать в Украину.

Украинские пограничники не пропустили в страну трех российских политиков.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, 22 января, рейсом из Лондона в аэропорт "Борисполь" прибыл гражданин России.

"Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.

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Кроме того, еще двое российских политиков не прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Киев (Жуляны)". Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров - также представитель партии "Единая Россия", а другой - компартии РФ.

"Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - отметили в ГПСУ.

Как сообщил источник в Госпогранслужбе, первый россиянин, которого не пропустили украинские пограничники, - бывший глава администрации Пскова, депутат Псковского областного собрания, член партии "Единая Россия" Ян Лузин, второй - член фракции "Единая Россия" в одном из сельских советов Омской области Юрий Гольман, а третий - член КПРФ Валентин Малетин.

Напомним, один из артистов незаконно посещал Крым, еще трое – не смогли объяснить цели посещения Украины.

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Единая Россия, Госпогранслужба, ГПСУ, Российские депутаты.
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