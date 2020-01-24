Газовые манипуляции: тернопольские правоохранители остановили отмывание денег

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07:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:СБУ предотвратила растратам бюджета при поставках газа на Тернопольщине.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств должностными лицами районных госадминистраций Тернопольской области при поставке природного газа местным учебным заведениям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов ряд бюджетных учреждений региона осуществлял закупки природного газа по завышенным ценам в интересах коммерческих структур. Несмотря на то, что цена природного газа на рынке энергоресурсов снизилась почти в два раза, должностные лица заключали дополнительные соглашения с поставщиками, в которых стоимость продукции только увеличивалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным выводам, из-за действий должностных лиц государству причинен ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона гривень.

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По материалам СБУ органами прокуратуры области начато четыре уголовных производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

После документирования противоправных действий начато перезаключение убыточных договоров на рыночных условиях. Это позволит сэкономить бюджетам 7,5 миллиона гривень во время нынешнего отопительного сезона.

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СБУ, Тернополь, Тернопольская область.
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