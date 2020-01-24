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Эпидемия наступает: в Бердянске закрыли школы

Эпидемия наступает: в Бердянске закрыли школы
16:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В Бердянске все школы закрылись на карантин.

В Бердянске в школах и внешкольных учебных заведениях с 25 января приостанавливается образовательный процесс.

Такое решение приняла постоянная городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"В течение последней недели количество больных увеличивалось постепенно, а уже сегодня произошло значительное увеличение. В целом по городу - 16,2% больных школьников", - сообщил начальник отдела образования Владимир Липский.

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В Бердянском центре первичной медико-санитарной помощи заявляют, что после того, как дети вернулись с каникул, обращения к врачам по поводу ОРВИ увеличились почти в 2,5 раза - с 40 человек до 158. По данным медиков, в этом году заболевание протекает очень тяжело. Если в прошлые годы температура держалась до трех суток, то сейчас - до шести и она плохо сбивается, сопровождается головной болью.

В результате совещания члены комиссии приняли решение о приостановлении образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и учреждениях внешкольного образования в пределах города Бердянска, селах Азовское, Нововасильевка и Роза с 25 по 31 января включительно. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города.

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Как ранее сообщалось, в Запорожской области на карантин закрыты три школы в Михайловском, Токмакском, Черниговском районах. Кроме того, занятия приостановлены в 27 школах области в 51 классе, а также в 8 группах в 7 детских садах.

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Эпидемия, Бердянск, ОРВИ, Владимир Липский.
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