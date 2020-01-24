Скачать
Пятница, 24.01.2020
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Наворовали на миллион: Подозреваемым в кражах в спортклубах выдвинуто обвинение

Наворовали на миллион: Подозреваемым в кражах в спортклубах выдвинуто обвинение
19:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины:Правоохранительные органы Киева произвели арест подозреваемых в похищении личных вещей из спортклубов.

В Киеве двоим злоумышленникам, которые похитили у посетителей спортклуба имущества на 1 млн гривен, объявлено о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, правоохранители задержали двоих человек, которые похищали ценные вещи из камер хранения известной сети спортивных клубов.

"Злоумышленники отслеживали посетителей, которые передвигались на дорогих автомобилях, и после того, как последние оставляли ценные вещи в камерах хранения, совершали кражи. Воры похищали документы, ювелирные украшения, часы, платежные карточки и прочее имущество", - говорится в сообщении.

Жестокое убийство в Киеве: полиция открыла уголовное дело

Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет около 1 млн гривен, отметили в прокуратуре.

В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

В столице в 2020 году проведут капитальный ремонт Крещатика

В суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Спортклуб, Воровство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
02 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января
05 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
День в ООС: боевики стреляли из минометов, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Куба назначила нового посла в Украине
Куба назначила нового посла в Украине
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь