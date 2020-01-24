Наворовали на миллион: Подозреваемым в кражах в спортклубах выдвинуто обвинение

Новости Украины:Правоохранительные органы Киева произвели арест подозреваемых в похищении личных вещей из спортклубов.

В Киеве двоим злоумышленникам, которые похитили у посетителей спортклуба имущества на 1 млн гривен, объявлено о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, правоохранители задержали двоих человек, которые похищали ценные вещи из камер хранения известной сети спортивных клубов.

"Злоумышленники отслеживали посетителей, которые передвигались на дорогих автомобилях, и после того, как последние оставляли ценные вещи в камерах хранения, совершали кражи. Воры похищали документы, ювелирные украшения, часы, платежные карточки и прочее имущество", - говорится в сообщении.

Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет около 1 млн гривен, отметили в прокуратуре.

В настоящее время обоим лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.