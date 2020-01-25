Одну из станций киевского метро снова хотели "подорвать"

Новости Украины:На станции метро "Крещатик" снова искали взрывчатку.

Станция "Крещатик" утром 25 января была закрыта на вход и выход, также не работала пересадка из-за анонимного звонка о минировании, сообщает пресс служба "Киевского метрополитена".

Впоследствии появилась информация об открытии станции. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Станция "Крещатик" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме", - говорится в обнародованном утром в субботу сообщении в аккаунте Киевского метрополитена в Твиттере.

Как сообщалось ранее, несколько станций Киевского метрополитена вечером 24 января также были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании.