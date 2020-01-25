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Что вы скрываете?: Боевики не пускают ОБСЕ в район Петровского

Что вы скрываете?: Боевики не пускают ОБСЕ в район Петровского
11:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Как заявляет СЦКК, блокпост силовиков уже четыре дня не дает миссии ОБСЕ проникнуть на участок вблизи Петровского.

Боевики четвертый день подряд запрещают патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к участку разведения сил и средств вблизи Петровского.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

"В ежедневном отчете от 24 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, как отметили представители патруля СММ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

"Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей", - считает украинская сторона СЦКК.

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Украина, ОБСЕ, Боевики, Донбас, ОРДЛО, ООС.
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