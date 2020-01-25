Оккупанты не настроены на прекращение огня: на Донбассе ранен украинский воин

Новости Украины:В субботу на Донбассе военнослужащий ВСУ получил ранения.

Незаконные вооруженные формирования в субботу, 25 января, в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи линии соприкосновения, в результате чего ранение получил военный ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Позиции украинских защитников неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. …Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Нашему защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В ООС подчеркнули, что поскольку такие действия боевиков имеют постоянный характер, то это свидетельствует об их нежелании продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования ведут воздушную разведку на Донбассе, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ.