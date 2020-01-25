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Украинская армия получила улучшенные танки Т-72

Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:ВСУ получили первую партию модернизированных танков Т-72 в количестве 15 едениц.

Украинская армия получила 15 новых танков Т-72. Об этом говорится в сообщении пресс-центра сил логистики ВСУ в Фейсбук.

Как говорится в сообщении, вооруженные силы получили 15 модифицированных танков Т-72. Передача техники была организована Объединенным центронм обеспечения военно-техническим имуществом. 

Отмечается, что военную технику погрузили на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящие в комплект поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники.

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"Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения", - подчеркнули в командовании.

Напомним, Кристина Куин посетила Одессу, где провела встречу с командующим ВМС ВСУ Игорем Воронченком.

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Армия, Танки, ВСУ, Танк Т-72.
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