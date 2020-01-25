Командующий ВМС обсудил сотрудничество с делегацией США

Новости Украины:Кристина Куин посетила Одессу, где провела встречу с командующим ВМС ВСУ Игорем Воронченком.

Командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко провел встречу с американскими дипломатами. Возглавляла делегацию временно поверенный в делах США в Украине Кристина Куин.

Встреча состоялась на борту фрегата "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает Армияinform.

Во время встречи Игорь Воронченко проинформировал американскую делегацию касательно безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Кроме этого, стороны обсудили направление двустороннего сотрудничества.

В конце встречи, украинские моряки продемонстрировали иностранным гостям основные типы боевых кораблей, которые сейчас находятся в Одесском порту.

В том числе и переданные в прошлом году катера "Айленд" и новые украинские бронекатера типа "Гюрза" и "Кентавр".

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