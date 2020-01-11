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Перспектива развития ВСУ: Генштаб намерен забрать у Минобороны "несвойственные ему функции"

Перспектива развития ВСУ: Генштаб намерен забрать у Минобороны "несвойственные ему функции"
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укроборонпром

Новости Украины:Разграничение полномочий между Минобороны и Генштабом ВСУ - один из приоритетов развития последнего на 10 лет.

Одним из основных приоритетов развития Вооруженных сил Украины на следующие 10 лет - разграничение полномочий между Министерством обороны и ВСУ, а также между Генеральным штабом ВСУ, Объединенным штабом ВСУ, командованиями видов (родов) войск (сил).

Как сообщается в опубликованной "визии" (перспективного видения – Ред.) Генштаба о развитии ВСУ на сайте Минобороны в субботу, в частности, предусматривается, что ВСУ примут от Минобороны "несвойственные ему функции вместе с подготовленным персоналом".

Также планируется, что Генштаб ВСУ, Объединенный штаб ВСУ (Командование Объединенных сил), командования видов (родов) войск (сил) разграничат полномочия "по планированию применения, управления войсками (силами) и их генерирования, в том числе путем создания командований подготовки (TRADOC) в составе видов, отдельных родов войск (сил)".

Кроме того, в визии говорится о создании операционных командований Воздушных Сил, Военно-Морских Сил ВСУ и приобретении ими возможностей по управлению соответствующими силами и средствами в ходе ведения операции сил обороны. Также предусматривается, что за следующее десятилетие штабы будут переведены на J, G, A, N, S структуры.

В отношении сотрудничества с НАТО приоритетом для ВСУ будет разработка и внедрение во всех сферах деятельности ВСУ стандартов и процедур, принятых в государствах – членах НАТО, увеличение количества подразделений, участвующих в международных учениях, коалиционных операциях НАТО, а также высокий уровень профессиональной подготовки личного состава, в том числе путем профессионального обучения военнослужащих как в Украине, так и за рубежом, прохождения ими военной службы на ротационной основе в штабах НАТО всех уровней.

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Планируется, что 100% офицерского состава и не менее 50% сержантского состава достигнут уровня владения английским языком не ниже СМР-2222.

В документе подчеркивается, что закупка вооружения и военной техники, прежде всего, будет осуществляться в интересах военных частей, выполняющих боевые задачи.

Еще один приоритет - развитие вооружения и военной техники, в первую очередь современных средств разведки, РЭБ, связи, ПВО, средств огневого поражения (повышение их точности и дальности), в том числе обеспечение их совместимости с вооруженными силами государств-партнеров.

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Также планируется восстановление, содержание, развитие инфраструктуры и строительство новых военных городков, их коммунально-эксплуатационное обеспечение для размещения органов военного управления (штабов), воинских частей и подразделений.

Также ВСУ считают приоритетом развитие системы территориальной обороны, а также подготовку территории и населения Украины к обороне.

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НАТО, Минобороны, ВСУ, Генштаб ВСУ.
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