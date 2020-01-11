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Суббота, 11.01.2020
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Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было

Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:После политического признания вины при предоставлении Ираном достаточных данных, украинские эксперты определят причину крушения "Боинга".

Двое экспертов украинского оборонного ведомства отправлены в Иран в составе украинской группы для расследованием причин крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы выражаем соболезнования нашим соотечественникам, а также гражданам Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании, и надеемся, что будет как можно быстрее расследование этого вопроса. Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных человек", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в субботу

"Один из них (экспертов- Ред.), - по словам министра, - рассматривал 15, а другой - 17 инцидентов, они сертифицированы IKAO (Международная организация гражданской авиации - Ред.). У одного - 30 лет летного стажа, другой - инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого. Поэтому у нас нет сомнений, что со всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", - отметил Загороднюк.

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По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.

"Мы знаем, что они признали факт (того, что сбили Boeing 737 - Ред.). Но одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

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"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил Загороднюк.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Трагедия рейса МАУ: в КСИР предлагали закрыть воздушное пространство Ирана

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

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Авиакатастрофа, Иран, Минобороны, МАУ, Андрей Загороднюк.
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