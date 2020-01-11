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Трагедия рейса МАУ: в КСИР предлагали закрыть воздушное пространство Ирана

Трагедия рейса МАУ: в КСИР предлагали закрыть воздушное пространство Ирана
16:14 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Командующий КСИР предлагал закрыть воздушное пространство страны, но решение принято не было.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде предложил закрыть воздушное пространство Ирана и запретить полеты всех коммерческих самолетов, однако соответствующее решение не было принято.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В частности, он заявил, что просил запретить все коммерческие полеты в Иране до тех пор, пока будет сохраняться напряженность с Соединенными Штатами.

В то же время лица, которые в вооруженных силах наделены полномочиями сделать такой запрос от правительства и управления гражданской авиации, решили этого не делать.

Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, "в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе".

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, КСИР, Амир Али Хаджизаде.
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