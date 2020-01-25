В Киеве обвинили чиновников касательно разворованных денег парка

Новости Украины:В Киеве будут судить трех чиновников, причастных к хищрению средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская слава".

В Киеве будут судить чиновников, которые разворовали 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская слава".

Как сообщает в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры, местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская слава".

Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка.

В свою очередь, заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.

После этого на основании согласованных актов выполненных работ "Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн грн, чем нанес ущерб предприятию на указанную сумму.

По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК соответственно.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Действия заместителя гендиректора "Киевзеленстроя" квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.