Пошутил: В Киеве задержали "псевдоминера" Центрального вокзала

Новости Украины:Нацполиция Киева произвела арест мужчины, который сообщил о взрывных устройствах на территории Центрального ЖД вокзала.

В столице правоохранители оперативно задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Соломенского управления полиции обратился мужчина и сообщил, что на территории Центрального железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Полицейские провели тщательную проверку помещения и прилегающей территории, и никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили. При осмотре "заминированного" объекта сотрудники полиции эвакуировали около 2 тысяч посетителей и работников вокзала.

В ходе отработки полученной информации полицейские разыскали псевдоминера на Краснозвездном проспекте и доставили его в управление полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок четко объяснить не смог.

Правонарушитель - местный житель, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.