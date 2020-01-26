В киевском Гидропарке произошла стрельба

Новости Украины:НОВОСТИВ Киеве в Гидропарке во время конфликта с кавказцами мужчине выстрелили в лицо.

Сегодня ночью в киевском Гидропарке возле "Гидрозоны" произошла стрельба, из-за чего пострадал мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

Перед стрельбой между двумя компаниями возник конфликт, из-за которого один из его участников достал травматический пистолет. Он выстрелил в оппонента, после чего сел с еще двумя приятелями в машину и скрылся с места инцидента. Полицейские ввели план "Перехват" и остановили авто нарушителей, но в машине был только водитель.

На место приехали медики и полицейские. Пострадавшему диагностировали ранение челюстно-лицевой области, он в больнице. На данный момент уточняются детали происшествия.

Напомним, в Одесской области правоохранители изъяли у мужчины, проживающего на приграничной территории, арсенал оружия и боеприпасов.