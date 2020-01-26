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В Николаевской области в реке утонул мужчина

В Николаевской области в реке утонул мужчина
11:52 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Николаевской области в пгт Воскресенское в реке Ингул утонул мужчина.

В Николаевской области в реке на расстоянии 7 метров от берега обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"5 января в 18:30 от сотрудников полиции на спецлинию "101" поступило сообщение, что местным жителем в акватории реки Ингул в пгт Воскресенское, Витовского района обнаружено тело мужчины, на расстоянии 7 метров от берега", - говорится в сообщении.

По указанному адресу прибыл дежурный караул 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели достали на сушу тело погибшего 1979 г.р. В дальнейшем он доставлен в местное отделение судебно-медицинской экспертизы.

В киевском Гидропарке произошла стрельба

Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Житомирской области во время массовых мероприятий на Крещение умер мужчина.

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Николаевская область, ГСЧС, Происшествие, Ингул, Утопленник.
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