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В Ужгороде неизвестные подожгли иномарку

В Ужгороде неизвестные подожгли иномарку
12:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль Mercedes-Benz, по данному факту в полиции открыли уголовное производство.

На Закарпатье неизвестные подожгли иномарку.  Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля", - сказано в сообщении.

Так, сегодня, 26 января, около 2:20 в полицию поступило сообщение от работников УГСЧС в Закарпатской области о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки Mercedes-Benz 2013 г.в. Авто принадлежит 49-летнему жителю Ужгорода.

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Предварительная правовая квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будет установлено причины возгорания автомобиля.

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Полиция, Закарпатье, Ужгород, Поджог, Происшествие.
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