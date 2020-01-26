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В Черновицкой области мужчина зарезал жену, а затем покончил с собой

В Черновицкой области мужчина зарезал жену, а затем покончил с собой
14:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновицкой области во время семейной ссоры муж зарезал жену, а затем совершил самоубийство.

На Буковине 43-летний мужчина в ходе конфликта убил жену, а затем покончил с собой. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Сегодня, 26 января, в Герцаевский отделения полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Острица Герцаевского района во время семейной ссоры мужчина смертельно ранил свою жену, а затем, вероятно, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство ГУНП в Черновицкой области и следственно-оперативные группы ГУНП и Герцаевского отделение полиции, а также сотрудники кинологической и экспертной служб. Сотрудники которой установили, что 43-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений жене. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. После чего мужчина скорее всего, лишил себя жизни.

Полицейские осмотрели тело мужчины и зафиксировали у него ножевое ранение в область грудной клетки, что и стало вероятной причиной смерти. Для точного установления причин смерти тела супругов направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе следственно-розыскных мероприятий работники следственно-оперативных групп Герцаевского отделения полиции, Главного управления Нацполиции в Черновицкой области совместно с экспертами Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины провели осмотр дома. В ходе этого было обнаружено тело жены погибшего.

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Осмотром тела погибшей правоохранители обнаружили ножевые ранения. Предварительно, смерть 36-летней женщины наступила в результате полученных травм. По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установка всех обстоятельств.

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Полиция, Убийство, Самоубийство, Черновицкая область, Острица.
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