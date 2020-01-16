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В Днепре посреди улицы повесился подросток

В Днепре посреди улицы повесился подросток
12:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Информатор

Новости Украины:В Днепре на улице Трансформаторной возле дома №39 нашли повешенным молодого человека.

В Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Днепр сейчас". Как сообщается, труп на ул. Трансформаторной обнаружил мужчина, который гулял с собакой. Известно, что парень повесился на шнурке от капюшона.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все детали произошедшего.

"По неподтвержденной информации, молодому человеку было 19 лет, он жил на той же улице. Повесился на шнурке от капюшона на дереве. На место прибыли правоохранители, они устанавливают обстоятельства случившегося", – сообщает Информатор.

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Напомним, в Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика

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Полиция, Днепр, Самоубийство, Происшествие.
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