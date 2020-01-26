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Тернопольская вышивка: Оригинальный календарь на 2020 год увидел свет

Тернопольская вышивка: Оригинальный календарь на 2020 год увидел свет
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости Украины:Уникальная рукодельница из Тернополя выставила свой оригинальный календарь на 2020 год.

Оригинальный календарь на 2020 год увидел свет в Тернополе. В основе издания - фотографии уникальных вышитых работ мастерицы Ирины Кошелинской и старые фотографии города.

"На первый взгляд кажется, что эти вышитые картины - черно-белые, однако изображение содержит десятки оттенков. По специальности я инженер-механик, поэтому легко овладела компьютерными программами, переводящими изображения монохромных фотографий в схемы для вышивания", - рассказала мастерица.

За четыре года в ее активе появилось около двух десятков картин, в которых сохранена память об архитектурных памятниках города конца XIX - начала XX веков.

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Одну за другой она находила фотографии древних сооружений, узнавала историю каждого здания, слушала о них рассказы старожилов. Над созданием одной картины Ирина работает 2-3 месяца.

В ее планах - вышить 100 картин в таком стиле, воссоздав в них не только прошлое Тернополя, но и известные замки и храмы области.

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Тернополь, Вышивка, Ирина Кошелинская.
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