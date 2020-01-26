Гуцульская культура объединяет Украину: Во Львове сегодня прошел фестиваль

Новости Украины:Сегодня во Львове прошел праздник гуцульской культуры.

Во Львове в воскресенье проходит фестиваль гуцульской культуры под лозунгом "Гуцульская культура объединяет Украину".

"Для львовян и гостей города гуцулы подготовили зрелищную культурно-художественную программу... Творческие народные коллективы демонстрируют на сцене гуцульскую песню, народный танец и многие другие достижения старинной культуры", - говорится в сообщении.

Гуцулы предлагают львовянам также туры выходного дня по Верховинскому району, приглашают в туристические путешествия по Карпатам - на Говерлу, Поп Иван, Писаный камень, Бребенескул, Ребра, Шпицы, Дземброню, Довбушанку.

Рекламные проспекты туров выходного дня предлагают посетить музеи Ивана Франко, Хоткевича, Петра Шекерика-Доникового, "Гуцульщина", музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов имени музыканта-виртуоза Романа Кумлика, музеи фильмов "Тени забытых предков", "Олекса Довбуш" , "Аннушка", музей гуцульской магии, дом-музей "У трембітаря" и другие.