День в ООС: оккупанты стреляли с тяжелых минометов, ВСУ понесли потери

Новости Украины:Днем на Донбассе два военнослужащих ВСУ погибли, еще два получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования двенадцать раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, два украинских военнослужащих погибли, еще два ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что семь обстрелов по нашим позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще пять зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - добавили в Штабе ООС.