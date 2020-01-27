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Боевики препятствуют передвижению патрулей ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Боевики препятствуют передвижению патрулей ОБСЕ на оккупированном Донбассе
00:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинская сторона ОЦКК: Боевики блокируют передвижение патрулей ОБСЕ на Донбассе.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях боевиками свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны ОЦКК, размещенном на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В ежедневном отчете от 25 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах возле населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское», - отмечает украинская сторона.

Кроме того, отмечается, что в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено оставить указанные районы.

Что вы скрываете?: Боевики не пускают ОБСЕ в район Петровского

«Пятый день подряд представители вооруженных формирований Российской Федерации ограничивают доступ наблюдателей Миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ», - констатирует украинская сторона ОЦКК.

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ОБСЕ, Донбасс, ОЦКК.
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