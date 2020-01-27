Боевики препятствуют передвижению патрулей ОБСЕ на оккупированном Донбассе

Новости Украины:Украинская сторона ОЦКК: Боевики блокируют передвижение патрулей ОБСЕ на Донбассе.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях боевиками свободы передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны ОЦКК, размещенном на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В ежедневном отчете от 25 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах возле населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское», - отмечает украинская сторона.

Кроме того, отмечается, что в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено оставить указанные районы.

«Пятый день подряд представители вооруженных формирований Российской Федерации ограничивают доступ наблюдателей Миссии вблизи участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ», - констатирует украинская сторона ОЦКК.