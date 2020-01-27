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Ситуация на Донбассе: двое военных погибли, еще двое пострадали

Ситуация на Донбассе: двое военных погибли, еще двое пострадали
08:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, один ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Семь обстрелов по украинским позициям осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Все стабильно: Штаб ООС рассказал о ситуации на участках разведения сил

Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи н.п. Богдановка боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, БМП, ООС.
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