Понедельник - день тяжелый: Киев "стоит" в пробках

Новости Украины:По данным Google Maps в центре Киева заметили значительные затруднения в движении транспорта.

По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, движение затруднено по бульвару Леси Украинки, бульваром Тараса Шевченко, проспекту Победы, улицам Крещатик, Владимирской, Михайловской и Малой Житомирской.

В пробках стоит улица Михаила Грушевского, Владимирский спуск, Набережное шоссе, улица Кирилловская, улица Семена Скляренко и улица Вышгородская.

Также движение транспорта затруднено на левом берегу на проспекте Романа Шухевича, проспекте Владимира Маяковского, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе и проспекте Соборности.

Движение на Дарницком мосту, мостах Патона и Метро, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега.

Напомним, в Украине в понедельник, 27 января, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение суток - от 9° мороза до 6° тепла.