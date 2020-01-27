В Харькове в жилом доме взорвалась граната: погиб пенсионер

Новости Украины:В Харькове 26 января в квартире жилого дома по ул.Световая произошел взрыв.

В одной из квартир дома на улице Светлой, что в Харькове, прогремел взрыв. Инцидент произошел 26 января. Как отметили в полиции, взрыв вызвала граната "РГД-5".

В результате взрыва погиб 63-летний мужчина, проживавший в квартире, сообщили в Нацполиции.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

"РГД-5" – это советская ручная граната имеет дальность поражения 15 – 20 метров. Ее взяли на вооружение в советской армии более полувека назад, и она используется до сих пор в многих армиях мира.