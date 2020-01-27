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На Альперина снова надели электронный браслет

На Альперина снова надели электронный браслет
10:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают организатором коррупционной схемы на таможне, снова надели электронный браслет.

На одесского бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается по делу о схемах на таможне, опять надели электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что кто-то из ОГПУ, а может и с самого, прочитал мой пост о "браслете". Прошли сутки и опять прибежали к Вадиму Альперину одевать браслет"... Только что надели", - написал он. Накануне с Вадима Альперина сняли электронное устройство слежения, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи ВАКС.

Как сообщалось, 26 ноября 2019 года правоохранители задержали 10 человек, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. В тот же день президент Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" - одесского бизнесмена Вадима Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Ему сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы по растаможиванию товаров, в результате которой государству нанесен более 77,7 млн грн убытков.

САП о "браслете" Альперина: Такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых

29 ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн грн залога. 3 декабря после внесения залога он вышел на свободу. На Альперина был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и тому подобное. 24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.

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Электронный браслет, Вадим Альперин, ВАКС, ОГПУ.
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