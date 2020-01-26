САП о "браслете" Альперина: Такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых

Новости Украины:В САП обещают, что Альперину опять наденут "браслет".

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Об этом сообщил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив в комментарии "Украинской правде"

По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить "браслет". Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие "браслета", - сказал он.

Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" был снят около 12 часов дня.

"Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - добавил Симкив.