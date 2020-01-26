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САП о "браслете" Альперина: Такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых

САП о "браслете" Альперина: Такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых
22:10 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В САП обещают, что Альперину опять наденут "браслет".

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет инициировать регистрацию уголовного производства в отношении сотрудников полиции, которые сняли "электронный браслет" с одесского бизнесмена Вадима Альперина и взыскания с него 70 млн гривен залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

Об этом сообщил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив в комментарии "Украинской правде"

По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

С "отца украинской контрабанды" сняли электронный браслет

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить "браслет". Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление. Поэтому завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие "браслета", - сказал он.

Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" был снят около 12 часов дня.

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"Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - добавил Симкив. 

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Суд, САП, НАБУ, Вадим Альперин.
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