С "отца украинской контрабанды" сняли электронный браслет

Новости Украины:С бизнесмена Альперина сняли электронный браслет.

С одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в деле о схемах на таможне, сняли электронный браслет.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Федур в Facebook.

"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", истек срок действия постановления следственного судьи ВАС. Забавность ситуации в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (Выходец из Луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продлить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение :) и "браслет" слетел. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: "укололся и забылся". Здесь, очевидно, что-то другое", - отметил Федур.

Он также добавил, что его подзащитный Альперин "и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого".

Как сообщалось ранее, 26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых - 7 чиновников ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей убежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он добровольно явился на допрос в САП. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.

24 января суд продлил до 23 марта меру пресечения Альперину.