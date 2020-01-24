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Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь

Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
17:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.

В начале заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора, объединив два производства по ходатайству адвокатов Дугарь в одно, так как в обоих адвокаты просят изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Адвокаты еще раз подчеркнули необоснованность подозрения, в частности экспертизы по возрасту и физическим параметрам лица, фигурирующего на видео с камер видеонаблюдения под домом Шеремета, предоставленной следствием как единственное доказательство по делу.

Учитывая это, защита заказала рецензию на экспертизу, в которой говорится, что "исследования проведены неполно и необъективно, поэтому возникает сомнение в их обоснованности и верности".

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В свою очередь, прокурор заявил, что УПК не предусматривает добавления в качестве доказательства рецензии на экспертизу. Он также сказал, что сторона защиты могла инициировать собственную экспертизу, но почему-то этого не сделала.

Защита подчеркнул, что следствие не предоставило никаких доказательств связи Дугарь с другим подозреваемым по делу Андреем Антоненко, а фото Дугарь и подозреваемого врача Юлии Кузьменко, которое следствие представило в качестве доказательства их знакомства, было сделано осенью 2019 года и тогда же Дугарь и Кузьменко познакомились.

"Мы считаем, что обоснованность подозрения опровергнута официальными документами, которые мы подали к ходатайству (в частности выписка о прохождении службы из штаба АТО и копия военного билета, которые свидетельствуют, что Дугарь не было в Киеве в июле 2016 года - ред.). То есть, у нас есть все документы, которые указывают на то, что человек проходил службу, находился в зоне АТО, предоставленные пояснения свидетелей как медсестер, которые с Яной служили, так и пациентов, которые у неё лечились", - подчеркнул один из адвокатов.

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Защита просила суд изменить меру пресечения на личное обязательство, чтобы Дугарь могла проходить службу в воинской части в пгт Гвардейское Днепропетровской области, а также обучение во Львове.

Прокурор возразил против изменения меры пресечения, ведь, по его мнению, Дугарь может оказать давление на свидетелей по делу, скрыть еще не найденные доказательства или бежать из страны к мужу, который является гражданином Ирака.

На это защита отметила, что сейчас Дугарь с упомянутым гражданином совместный быт не ведут, а также, что она сдала свой загранпаспорт.

Сама Дугарь также заявила, что с мужем не общается.

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Выслушав стороны, судья принял решение ходатайство адвокатов удовлетворить частично - изменить меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста в Киеве на ночной домашний арест в пгт Гвардейское Днепропетровской области. Мера пресечения действует до 8 февраля.

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военная медсестра Яна Дугарь и супруги добровольцев Инна ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

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Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

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8 января Апелляционный суд изменил город домашнего ареста Дугарь на Киев.

17 января во время заседания в Печерском районном суде Киева были допрошены свидетели защиты - ветераны АТО, которые заявили, что на момент убийства Шеремета Дугарь находилась в мобильном военном госпитале в Донецкой области.

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Суд, Павел Шеремет, Яна Дугарь.
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