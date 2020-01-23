Суд наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан"

Новости Украины:Наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам.

Печерский районный суд. Киева наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода "Океан", сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Прокуратура предотвращает дальнейшие попытки незаконного отчуждения имущества целостного имущественного комплекса ОАО "Николаевский судостроительный завод "Океан". Именно с целью сохранения стратегического для государства предприятия прокуратура внесла, а Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что наложение ареста не запрещает пользоваться и владеть указанным имуществом его владельцам. Так, запрет суда касается только права распоряжаться и отчуждать его.