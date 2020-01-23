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Бывшего гендиректора "Укрвакцины" будут судить за финансовые махинации

Бывшего гендиректора "Укрвакцины" будут судить за финансовые махинации
16:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывшего директора предприятия "Укрвакцина" подозревают в хищении 245 тыс. грн.

Бывшие генеральный директор и главный бухгалтер государственного предприятия "Укрвакцина" предстанут перед судом по подозрению в завладении 245 тыс. грн

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, ведомство направило в суд обвинительный акт в отношении бывших гендиректора и главного бухгалтера ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины по факту завладения средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Установлено, что на протяжении 2016-2017 годов бывший руководитель ГП "Укрвакцина" при пособничестве главного бухгалтера незаконно получил средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

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По результатам проведенного следователями ГФС в Киеве досудебного расследования получено достаточно доказательств для направления обвинительного акта в суд по обвинению экс-чиновника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины соответственно.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба госпредприятию на имущество обвиняемых наложен арест.

Также в пресс-службе напомнили, что сейчас идет судебное рассмотрение производства в отношении бывшего гендиректора "Укрвакцины" по факту растраты средств предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).

Напомним, в Харькове прокуратура добились возвращения участка стоимостью 56 млн грн. 

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Киев, Прокуратура, Суд, ГФС.
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