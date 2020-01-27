Защитники вели адекватный ответный огонь: Оккупанты снова нарушили режим тишины

Новости Украины:Минобороны заявили, что российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины.

Сегодня, 27 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины шесть раз.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу после полуночи, с направления от населенного пункта Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Пески", - сообщил он.

В то же время, по словам Гуцуляка, утром российско-оккупационные войска продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах населенных пунктов Майорск, Новотроицкое и Лебединское.

"Наши мужественные защитники вели адекватный ответный огонь, применяя легкое пехотное вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет", - уточнил спикер Минобороны.