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Защитники вели адекватный ответный огонь: Оккупанты снова нарушили режим тишины

Защитники вели адекватный ответный огонь: Оккупанты снова нарушили режим тишины
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Минобороны заявили, что российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим тишины.

Сегодня, 27 января, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины шесть раз.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Сразу после полуночи, с направления от населенного пункта Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Пески", - сообщил он.

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В то же время, по словам Гуцуляка, утром российско-оккупационные войска продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах населенных пунктов Майорск, Новотроицкое и Лебединское.

"Наши мужественные защитники вели адекватный ответный огонь, применяя легкое пехотное вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет", - уточнил спикер Минобороны.  

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Украина, Минобороны, Донбасс, Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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